كتالونيا تسعى لرفع دعوى قضائية ضد الملك الإسباني السابق

تتجه السلطات في إقليم كتالونيا الإسباني إلى رفع دعوى قضائية ضد ملك البلاد المتنحي، خوان كارلوس، إثر الاشتباه بتورطه في قضايا فساد.

وقالت وسائل إعلام إسبانية إن النظر في رفع الدعوى القضائية ضد الملك السابق جاء بناء على أوامر من زعيم إقليم كتالونيا كيم تورا.

ويبدو أن ملك إسبانيا السابق يفقد مصداقيته شيئا فشيئا مع خضوعه للتحقيق في سويسرا وإسبانيا في شبهات بالفساد ونشر معلومات وصفتها الحكومة الإسبانية نفسها بأنها "مثيرة للقلق".

ويحقق القضاء، في سويسرا كما في إسبانيا، في تلقي الملك السابق (82 عاما) 100 مليون دولار في حساب سري في سويسرا عام 2008، كما تنشر الصحف الإسبانية باستمرار تفاصيل عن الإدارة الغامضة للأموال التي يُزعم أن السعودية دفعتها للملك السابق.

وتم فتح تحقيق في سبتمبر 2018 بعد نشر تسجيلات نسبت إلى عشيقة خوان كارلوس السابقة، كورينا لارسن، أكدت فيها أن الملك تلقى عمولة خلال منح شركات إسبانية عقدا ضخما لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.

المصدر: وكالات