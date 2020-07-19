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عضوان في الكونغرس الأمريكي يكرمان ذكرى زميلهما الراحل بنشر صورة شخص آخر

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عضوان في الكونغرس الأمريكي يكرمان ذكرى زميلهما الراحل بنشر صورة شخص آخر
Reuters DUSTIN CHAMBERS
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وقع عضوان جمهوريان في الكونغرس الأمريكي في موقف محرج عندما كرما ذكرى زميلهما الراحل جون ليويس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة نائب آخر يشبهه توفي العام الماضي.

وفي منشور عبر "تويتر" تكريما لذكرى ليويس، المدافع المخضرم عن الحقوق المدنية، الذي غيبه الموت يوم الجمعة، نشر السيناتور مارك روبيو بالخطأ صورة للنائب الديمقراطي البارز ايلايجا كامنغز الذي توفي في الخريف الماضي.

وتدارك روبيو بسرعة خطأه وأعاد نشر التغريدة مرفقة بصورة صحيحة، فيما فسر متحدث باسمه الحادثة بوجود لافتة مغلوطة تحت صورة أرشيفية.

من جانبه، نشر السيناتور دان ساليفان أيضا صورة له مع كامنغز في منشور مكرس لرحيل لويس، ليحذفها لاحقا، فيما قال متحدث باسمه إن "موظفي مكتب السيناتور ارتكبوا خطأ لدى محاولة تكريم الرجل الأسطورة الأمريكي".

وانهال رواد الإنترنت بالتعليقات الساخرة على السيناتورين، بينما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كيويس وكامنغز لشدة تشابههما.

وسبق أن مزح ليويس نفسه من أمر تشابهه مع صديقه كامنغز، حتى أعلن أنه سيربي لحية ليتوقف الخلط بينهما.

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وقال في أحد التصريحات: "أعتقد أن الخطأ له مزاياه.. ايلايجا أصغر مني، لذا أعتقد أن الخلط معه هو نوع من المجاملة. ربما في يوم من الأيام عندما يكون لدي جدول أعمال مضغوط، سأسأله عما إذا كان لا يمانع الجلوس بدلا مني في جلسة استماع. يا ترى هل سيلاحظ أحد الفرق؟".

المصدر: "نيويورك تايمز"

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