عضوان في الكونغرس الأمريكي يكرمان ذكرى زميلهما الراحل بنشر صورة شخص آخر

وقع عضوان جمهوريان في الكونغرس الأمريكي في موقف محرج عندما كرما ذكرى زميلهما الراحل جون ليويس عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صورة نائب آخر يشبهه توفي العام الماضي.

وفي منشور عبر "تويتر" تكريما لذكرى ليويس، المدافع المخضرم عن الحقوق المدنية، الذي غيبه الموت يوم الجمعة، نشر السيناتور مارك روبيو بالخطأ صورة للنائب الديمقراطي البارز ايلايجا كامنغز الذي توفي في الخريف الماضي.

Marco Rubio is honoring John Lewis by making his profile picture a photo of him with Elijah Cummings pic.twitter.com/NKa40nRAEr — Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) July 18, 2020

وتدارك روبيو بسرعة خطأه وأعاد نشر التغريدة مرفقة بصورة صحيحة، فيما فسر متحدث باسمه الحادثة بوجود لافتة مغلوطة تحت صورة أرشيفية.

Earlier today I tweeted an incorrect photo



John Lewis was a genuine American hero



I was honored to appear together in Miami 3 years ago at an event captured in video below



My God grant him eternal resthttps://t.co/aEm4MxKxBPpic.twitter.com/0UpWSG3vNQ — Marco Rubio (@marcorubio) July 18, 2020

من جانبه، نشر السيناتور دان ساليفان أيضا صورة له مع كامنغز في منشور مكرس لرحيل لويس، ليحذفها لاحقا، فيما قال متحدث باسمه إن "موظفي مكتب السيناتور ارتكبوا خطأ لدى محاولة تكريم الرجل الأسطورة الأمريكي".

Sen. Dan Sullivan joins Sen. Marco Rubio in posting a picture of the late Elijah Cummings in their tribute to civil rights icon John Lewis. pic.twitter.com/EdrUWmKIw7 — Travis Akers (@travisakers) July 18, 2020

وانهال رواد الإنترنت بالتعليقات الساخرة على السيناتورين، بينما أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الخلط بين كيويس وكامنغز لشدة تشابههما.

وسبق أن مزح ليويس نفسه من أمر تشابهه مع صديقه كامنغز، حتى أعلن أنه سيربي لحية ليتوقف الخلط بينهما.

Elijah Cummings passing away last year cut so deep. And now John Lewis passing away is an ever deeper cut. Our two North stars. pic.twitter.com/VIhE9V3buj — Lynn V 😷💛🐝 (@lynnv378) July 18, 2020

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وقال في أحد التصريحات: "أعتقد أن الخطأ له مزاياه.. ايلايجا أصغر مني، لذا أعتقد أن الخلط معه هو نوع من المجاملة. ربما في يوم من الأيام عندما يكون لدي جدول أعمال مضغوط، سأسأله عما إذا كان لا يمانع الجلوس بدلا مني في جلسة استماع. يا ترى هل سيلاحظ أحد الفرق؟".

المصدر: "نيويورك تايمز"