تركيا.. توقيف 27 مشتبها بعملية ضد "داعش" في اسطنبول

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد 27 مشتبها في عملية أمنية بمدينة اسطنبول ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة اسطنبول، أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم "داعش"، على خلفية إساءة للنبي محمد (ص) في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة المداهمات على عناوين المطلوبين في 15 حيا باسطنبول، كما ضبطت العناصر الأمنية في العملية العديد من الوثائق والمعدات الرقمية.

المصدر: "الأناضول"