 
مباشر
عاجل
برلماني مصري: مجلس النواب يناقش اليوم إرسال قوات مصرية إلى ليبيا

تركيا.. توقيف 27 مشتبها بعملية ضد "داعش" في اسطنبول

أخبار العالم

تركيا.. توقيف 27 مشتبها بعملية ضد
AFP
عنصر أمني تركي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ocfz

أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الأحد 27 مشتبها في عملية أمنية بمدينة اسطنبول ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت وكالة "الأناضول"، بأن قوات مكافحة الإرهاب في شرطة اسطنبول، أطلقت عملية للقبض على مشتبهين يخططون لشن عمليات إرهابية باسم تنظيم "داعش"، على خلفية إساءة للنبي محمد (ص) في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوقفت قوات الأمن 27 مشتبها خلال حملة المداهمات على عناوين المطلوبين في 15 حيا باسطنبول، كما ضبطت العناصر الأمنية في العملية العديد من الوثائق والمعدات الرقمية.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا