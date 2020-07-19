"علة بسيطة" تدخل وزير التجارة الأمريكي إلى المستشفى

كشفت محطة "فوكس نيوز" يوم أمس السبت نقلا عن مصادر، أن وزير التجارة الأمريكي، ويلبور روس، دخل مستشفى في نيويورك يوم الجمعة بعد شعوره بأنه ليس على ما يرام.

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وقال متحدث باسم الوزارة لـ"فوكس نيوز" إن روس البالغ من العمر 82 عاما أدخل المستشفى بسبب "مسائل بسيطة ليس لها علاقة بفيروس كورونا" لكنه لم يوضح ما هي هذه العلة البسيطة التي اضطرته لدخول المستشفى.

ونقلت المحطة عن المتحدث قوله إن روس "على ما يرام ونتوقع خروجه قريبا".

المصدر: "رويترز"