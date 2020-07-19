للمرة الثالثة طمس عبارة "حياة السود مهمة" أمام برج ترامب

تم للمرة الثالثة خلال أسبوع، طمس عبارة "حياة السود مهمة" قرب ناطحة السحاب "برج ترامب"، في الجادة الخامسة في نيويورك بطبقة طلاء كثيفة.

وقال الممثل الرسمي لشرطة مدينة نيويورك إن أحد رجالها تزحلق بسبب الطلاء وأصيب برضوض بيده ورأسه، وتم احتجاز امرأتين، على خلفية الحادث".

ولم يحدد ممثل الشرطة، دوافع الموقوفتين، لكنه ذكر فقط أن واحدة منهما كانت ترتدي قيمصا عليه شعار "حياة السود مهمة"، وقناعا عليه عبارة "حافظ على أمريكا عظيمة"، وبيدها علم قوس قزح الذي يرمز إلى حركة المثليين.

في وقت سابق، احتجز رجال شرطة نيويورك، أربعة أشخاص، قاموا يوم أمس الجمعة بتلطيخ شعار "حياة السود مهمة" بالطلاء في الجادة الخامسة قرب ناطحة سحاب "برج ترامب".

المصدر: تاس