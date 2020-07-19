بنما.. مقتل 7 شبان في هجوم وحشي بالقرب من بحيرة شمالي العاصمة

أعلن المدعي العام في بنما أن السلطات المختصة تحقق في مقتل سبعة شبان، أمس السبت، بالقرب من بحيرة على بعد نحو 80 كيلومترا شمالي العاصمة.

وقال المدعي العام أدولفو بينيدا للصحفيين إن جثث الضحايا وأربع نساء وثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 17 و 22 عاما عثر عليها يوم السبت.

وأضاف بينيدا أن بعض الأشخاص في المجموعة تمكنوا من الفرار من الهجوم ويساعدون السلطات في التحقيق.

وقال بينيدا إن بعض القتلى أصيبوا بجروح جراء طلقات نارية، لكن سبب الوفاة لم يتحدد بعد. ولا يزال الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق.

وشدد على أن ما جرى "حدث مروع حقا من جميع وجهات النظر".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أفراد أسر الضحايا أفادوا بأنهم فقدوا يوم الجمعة. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، خرجت المجموعة للسباحة.

ووقع الهجوم بالقرب من بحيرة جاتون، وهي بحيرة ذات مناظر خلابة من صنع الإنسان تشكل جزءا مهما من قناة بنما.

المصدر: رويترز