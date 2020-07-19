المكسيك تسجل 578 وفاة وأكثر من 7500 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 578 وفاة و7615 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 38888 والإصابات إلى 338913.

وتشير الأرقام المسجلة اليوم إلى انخفاض في الوفيات وارتفاع في الإصابات، مقارنة مع الجمعة الذي سجلت فيها 736 وفاة و7252 إصابة جديدة.

وكانت سلطات البلاد أكدت في وقت سابق أن العدد الحقيقي للمصابين يفوق على الأرجح الأرقام المعلن عنها.

المصدر: "رويترز"