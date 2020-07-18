الصحة العالمية تؤكد سلامة الأوضاع الصحية في كازاخستان

أكدت منظمة الصحة العالمية سلامة الأوضاع الصحية في كازاخستان وعدم وجود عدوى خطيرة جديدة ممثلة في حالات الالتهاب الرئوي في البلاد.

واتفقت كازاخستان ومنظمة الصحة العالمية على تحديد معايير جديدة لتسجيل وتحديد البيانات ذات الصلة بالالتهاب الرئوي، فيما دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ اليوم 18 يوليو 2020، مع مراعاة المباحثات الفنية التي تمت بالاتفاق مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا.

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وقالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار مرض الالتهاب الرئوي في كازاخستان جاء بعلاقة مباشرة مع انتشار وباء "كوفيد - 19"، وليس مرضا مستقلا، وقالت إن خصوصية هذا الالتهاب الرئوي تكمن في أن جميع الحالات لها نتائج اختبار PCR سلبية، ولكن لديها علامات سريرية ووبائية لفيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور هانز كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، بأن انتشار حالات الالتهاب الرئوي هي إحدى تبعات انتشار وباء كورونا وليس مرضا مستقلا، موضحا خلال كلمة له عبر الفيديو ألقاها في المؤتمر الصحفي لوزارة الصحة الكازاخستانية في العاصمة نور سلطان: "بعد تلقي المعرفة الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية حول عدوى "كوفيد - 19" وتدابير مكافحتها، أدخلت منظمة الصحة العالمية رموزا جديدة لتصنيف هذا المرض.

وكانت هناك تقارير من كازاخستان عن زيادة ملحوظة في حالات الالتهاب الرئوي، وأحد تفسيراته هو "كوفيد - 19".

وفي الإطار نفسه قال بيان كارولين كلارينفال، رئيسة مكتب منظمة الصحة العالمية في كازاخستان، إن مجموعة إضافية من خبراء المنظمة ستأتي إلى كازاخستان، فيما قالت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ الإقليمية في مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لأوروبا: "استنادا إلى البيانات المتاحة، إن الوضع الوبائي في كازاخستان يتحسن بشكل ملحوظ، واليوم، تنفذ الدولة في الوقت نفسه برنامجا للاختبار الجماعي للسكان وترصد وفاء السكان بالمتطلبات الأساسية، مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي والقيود المفروضة على التجمعات الجماعية".

ومن جانبه أكد أليكسي تسوي وزير الصحة الكازاخستاني، أن وزارته بدأت في اعتماد نظام منظمة الصحة العالمية الجديد لتصنيف الأمراض لمكافحة "كوفيد - 19"، موضحا أن ذلك تم بعد اتفاق رسمي تم أمس بين الجانبين.

وأوضح الوزير تسوي في بيان رسمي أن هناك مجموعة جديدة من المعايير بشأن تسجيل وتحديد معايير انتشار الوباء، حيث سيتم دمج حالات "كوفيد - 19" المؤكدة مختبريا مع حالات الالتهاب الرئوي التي تظهر نتيجة اختبار PCR سلبية ولكن مع الأعراض التي تشير إلى العلامات السريرية والوبائية لـ"كوفيد - 19".

وأوضح وزير الصحة في كازاخستان أن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة الكازاخية خلال الفترات من 5 يوليو إلى 2 أغسطس ستساهم في استقرار ملحوظ في الوضع فيما يتعلق بحدوث "كوفيد - 19" في البلاد، حيث يبلغ معدل تزايد الحالات الجديدة عند مستوى 1700 - 1800 شخص يوميا.

المصدر: وكالات + "فيسبوك"