بريطانيا.. إصابة شرطيين خلال فض أحد "حفلات كورونا" في العاصمة لندن

فضت شرطة مكافحة الشغب البريطانية اليوم السبت، حفلا موسيقي غير مرخص أو ما بات يعرف باسم "حفلات كورونا" في العاصمة لندن.

وأسفرت عملية الفض عن إصابة اثنين من رجال الأمن واعتقال شخصين.

وذكرت الشرطة أنه تم استدعاء ضباطها لفض حفل موسيقي غير مرخص، بعد أن اشتكى السكان الذين يعيشون بالقرب من حي "فينزبري بارك" في شمال لندن من الضوضاء والسلوك المعادي للمجتمع.

وتعهدت الشرطة بالتعامل مع حالات الشغب في العاصمة لندن "بقوة وبسرعة"، في أعقاب بلاغات مستمرة عن تجمعات غير مرخصة.

وقام أشخاص في الفترة الأخيرة بخرق وتجاوز توجيهات وسياسة الحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، وأقاموا حفلات موسيقية أطلقوا عليها اسم "حفلات كورونا".

#WANTED#APPEAL | Detectives investigating disorder at an unlicensed music event in #Hackney are appealing to identify a number of people suspected of being involved in violence and disorder.#RETWEET



Read more: https://t.co/nh7JB5F049 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) July 18, 2020

المصدر: وسائل إعلام بريطانية