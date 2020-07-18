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بريطانيا.. إصابة شرطيين خلال فض أحد "حفلات كورونا" في العاصمة لندن

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بريطانيا.. إصابة شرطيين خلال فض أحد
Reuters
بريطانيا.. إصابة شرطيين خلال فض أحد "حفلات كورونا" في العاصمة لندن
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فضت شرطة مكافحة الشغب البريطانية اليوم السبت، حفلا موسيقي غير مرخص أو ما بات يعرف باسم "حفلات كورونا" في العاصمة لندن.

وأسفرت عملية الفض عن إصابة اثنين من رجال الأمن واعتقال شخصين.

وذكرت الشرطة أنه تم استدعاء ضباطها لفض حفل موسيقي غير مرخص، بعد أن اشتكى السكان الذين يعيشون بالقرب من حي "فينزبري بارك" في شمال لندن من الضوضاء والسلوك المعادي للمجتمع.

وتعهدت الشرطة بالتعامل مع حالات الشغب في العاصمة لندن "بقوة وبسرعة"، في أعقاب بلاغات مستمرة عن تجمعات غير مرخصة.

وقام أشخاص في الفترة الأخيرة بخرق وتجاوز توجيهات وسياسة الحكومة البريطانية بشأن فيروس كورونا، وأقاموا حفلات موسيقية أطلقوا عليها اسم "حفلات كورونا".

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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