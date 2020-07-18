أذربيجان تحذر من خطر الصراع مع أرمينيا على صادرات الطاقة من بحر قزوين

حذرت أذربيجان يوم السبت من المخاطر الأمنية التي قد تتعرض لها إمدادات النفط والغاز للأسواق الأوروبية، بسبب اندلاع اشتباكات على حدودها مع أرمينيا.

وقال إلشاد ناصروف، نائب رئيس شركة الطاقة الوطنية الأذربيجانية في مؤتمر عبر الهاتف، إن بعض البنية التحتية للطاقة المرتبطة بشحن النفط والغاز من بحر قزوين إلى الأسواق العالمية تقع بالقرب من العمليات العسكرية الحالية.

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لدعوة زملائنا في واشنطن وأماكن أخرى للتفكير في مدى هشاشة هذه المنطقة، والتفكير في كيفية توفير الأمن العسكري والحمائي للممر الذي يوفر أمن الطاقة لأوروبا".

وقُتل 15 جنديا من أذربيجان وأرمينيا ومدني أذربيجاني واحد منذ يوم الأحد في اشتباكات بين البلدين اللذين خاضا حربا في التسعينات حول منطقة ناجورنو قرة-باغ الجبلية.

المصدر: "رويترز"