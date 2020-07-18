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جدل على الهواء بين ترامب وصحفي على خلفية مزاعم حول بايدن (فيديو)

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جدل على الهواء بين ترامب وصحفي على خلفية مزاعم حول بايدن (فيديو)
Reuters SAV
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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تجادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مذيع في قناة "فوكس نيوز" على خلفية مزاعم أطلقها حول نية مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، جو بايدن، خفض موازنة الشرطة.

وعلق ترامب على إشارة الصحافي كريس والاس إلى أن كثيرا من المدن يديرها رؤساء بلديات ديمقراطيون منذ عقود بالقول "إنهم يديرونها بشكل سيء".

وتابع: "كان الوضع سيئا دائما، لكنه خرج تماما عن السيطرة الآن. وذلك لأنهم يريدون خفض موازنة الشرطة، وبايدن يريد خفض موازنة الشرطة".

لكن والاس عارض ترامب قائلا "كلا، سيدي، إنه لا يرغب في ذلك"، وفق ما ورد في فيديو أعاد تلفزيون "فوكس نيوز" نشره الأحد على "تويتر".

ورد ترامب إثرها قائلا إن بايدن وقع ميثاقا مع السناتور اليساري بيرني ساندرز لخفض موازنات قوات الأمن.

وعندما عارضه الصحافي، طلب ترامب من معاونيه البحث عن الميثاق، لكنهم لم يجدوا ما يبحث عنه، وفق ما قال والاس في تعليقات لاحقة على التلفزيون.

يذكر أن شرطة نيويورك خفضت الموازنة السنوية للشرطة بمليار دولار عقب أسابيع من الاحتجاجات في المدينة عقب مقتل جورج فلويد.

المصدر: "أ ف ب"

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