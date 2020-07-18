 
مباشر

ترامب يتحدى كبير الخبراء ويتعهد بعدم إجبار الأمريكيين على ارتداء الكمامات

أخبار العالم

ترامب يتحدى كبير الخبراء ويتعهد بعدم إجبار الأمريكيين على ارتداء الكمامات
Reuters JRB/FW1F/Lisa Shumaker/FW1/Lisa
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc9r

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم إجبار مواطنيه على ارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يعمق الخلاف بينه وبين كبير خبراء الأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي.

إقرأ المزيد
البيت الأبيض ينفي وجود خلافات بين ترامب وفاوتشي
البيت الأبيض ينفي وجود خلافات بين ترامب وفاوتشي

وقال ترامب في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" الجمعة، إنه لا يوافق على فرض حكم شامل في البلاد يجبر الناس على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، مضيفا أنه يجب ترك "نوع من الحرية" للناس في خياراتهم.

وتأتي تصريحات ترامب بعد دعوة فاوتشي حكام الولايات لأن يكونوا "صارمين قدر المستطاع" في فرض ارتداء الكمامات على المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب انتقد في الفترة الأخيرة مسؤولي الصحة في الحكومة وتوجيهاتهم في الوقت الذي تهدد فيه زيادة مطردة في حالات الإصابة بفيروس كورونا تخفيف قيود العزل العام في مختلف أنحاء البلاد.

وأشار الرئيس الأمريكي في وقت سابق إلى إن فاوتشي ارتكب الكثير من الأخطاء فيما يتعلق بفيروس كورونا.

ونفى فاوتشي الأخطاء المنسوبة إليه وغاب عن المؤتمرات الصحفية للفريق الخاص بمحاربة فيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا