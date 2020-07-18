أوسيتيا الجنوبية تتهم جورجيا بسرقة الخفافيش من أراضيها

تهتم جورجيا بالخفافيش الموجودة في أوسيتيا الجنوبية، وتحاول اصطيادها حية، لاستخدامها في تجارب مختبر جورجي - أمريكي يعرف باسم مركز "ريتشارد لوغار" لأبحاث الصحة العامة.

وجاء في بلاغ صدر عن جهاز أمن الدولة بأوسيتيا الجنوبية، أن "اهتمام جورجيا المتزايد بالخفافيش الموجودة في أوسيتيا الجنوبية، مستمر منذ عام 2012. وبدأت عمليات الاستيلاء على هذه الثديات بشكل منهجي منذ عام 2018، لاستخدامها في برنامج أبحاث الفيروسات التاجية الذي نفذته وزارة الدفاع الأمريكية ومختبر لوغار".

ولفتت المخابرات الأوسيتية الجنوبية، الانتباه إلى أنها اعتقلت مواطنا جورجيا داخل أوسيتيا الجنوبية في 3 يوليو. وذكرت أن المعتقل اعترف بأنه يحاول اصطياد عدد كبير من "شرانق الخفافيش" لبيعها بخمسة آلاف دولار.

من جانبها، تنفي جورجيا مثل هذه التهم، وقال النائب الأول لرئيس برلمان البلاد غيورغي فولسكي، "إن هذه التهم غبية لدرجة أنه من المستحيل تخيلها".

المصدر: لينتا رو