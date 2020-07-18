أرمينيا تقترح إنشاء نظام مراقبة على الحدود مع أذربيجان

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، إن بلاده تؤيد إنشاء منظومة دولية، لمراقبة الالتزام بنظام وقف إطلاق النار على الحدود مع أذربيجان.

وأضاف: "موقفنا لا يزال كما هو. يجب علينا جميعا أخيرا أن نخرج من دوامة التصريحات المستمرة حول انتهاكات نظام وقف إطلاق النار، ويجب إنشاء منظومة دولية للرصد الموثوق لمراعاة نظام وقف إطلاق النار".

وشدد على ضرورة، استمرار عملية التفاوض بشأن تسوية قره باغ في إطار الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك، التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وقال: "يجب أن تتخذ أذربيجان أخيرا الموقف البناء".

وفي حديثه عن التصعيد الأخير للتوتر على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، أفاد باشينيان بأن هدف باكو، كان "توجيه ضربة غير متوقعة لتجسيد أسطورة الجيش الأذربيجاني الذي لا يقهر".

المصدر: نوفوستي