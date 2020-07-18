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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا إسقاط تمثال لكريستوفر كولومبوس في شيكاغو

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اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين حاولوا إسقاط تمثال لكريستوفر كولومبوس في شيكاغو
AP John Minchillo
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أعلنت الشرطة الأمريكية أن 18 من ضباطها أصيبوا خلال تفريق متظاهرين حاولوا الإطاحة بتمثال المستكشف الإسباني من أصول إيطالية كريستوفر كولومبوس في متنزه غرانت بارك وسط المدينة.

وأكدت شرطة شيكاغو في بيان لها أن مجموعة كبيرة من المتظاهرين وصلت بعد ظهر أمس إلى التمثال، مضيفة أن بعض المحتجين "استغلوا التظاهر لمهاجمة الضباط بمفرقعات وحجارة وزجاجات وأغراض أخرى".

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وذكر البيان أن قوات الشرطة تمكنت من تطهير المكان من المتظاهرين، وتم اعتقال 12 منهم، مشيرا إلى أن بعض الضباط المصابين نقلوا إلى مستشفيات وتلقى الآخرون العلاج في الموقع.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صور متظاهرين وهم يحاولون الإطاحة بالتمثال باستخدام حبال.

وأشارت صحف محلية إلى أن المتظاهرين الذين يقدر عددهم بنحو ألف شخص كانوا يرددون شعارات تصف كولومبوس بسارق وقاتل ورسموا على التمثال عبارات بينها "حياة السود مهمة".

وأصبح كريستوفر كولومبوس من الشخصيات التاريخية التي تعرضت تماثيلها لسلسلة عمليات تخريب في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، على خلفية المظاهرات واسعة النطاق التي هزت البلاد بعد مقتل الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي أبيض خلال توقيفه في مدينة مينيابويلس في 25 أبريل.

ويرى المحتجون ضد العنصرية والتمييز العرقي في الرحالة المعروف باكتشاف العالم الجديد شخصا مهد الطريق لاستعمار القارة الأمريكية من قبل الأوروبيين وقمع الشعوب الأصلية هناك.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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