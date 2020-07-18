شويغو لنظيره الأذربيجاني: اختبارات الجيش الروسي المفاجئة لا علاقة لها بالوضع بين أرمينيا وأذربيجان

أفاد مصدر عسكري دبلوماسي مطلع، بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، تحدث بالهاتف اليوم، مع نظيره الأذربيجاني ذاكر غسانوف.

وقال المصدر في حديث لوكالة "نوفوستي": "صباح اليوم السبت، بمبادرة من باكو جرت محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر غسانوف، ونظيره الروسي سيرغي شويغو. وتم خلال المحادثة مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات والتعاون بين المؤسستين العسكريتين في البلدين".

وأضاف المصدر أن شويغو أبلغ نظيره الأذربيجاني، بالاختبار المفاجئ لمدى جاهزية قوات الجيش الروسي الجاري حاليا في المنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية.

وقال المصدر إن "وزير الدفاع الروسي شدد على أن هذا الحدث مخطط له منذ فترة ولا علاقة له بالوضع الحالي على الحدود الأذربيجانية الأرمنية".

في روسيا، وبقرار من الرئيس فلاديمير بوتين، في 17 يوليو، تم الإعلان عن اختبار مفاجئ لجاهزية قوات الدائرتين العسكريتين الجنوبية والغربية، والقوات المحمولة جوا ومشاة البحرية الروسية.

المصدر: نوفوستي