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محكمة لاهاي تخرج إلى عطلة صيفية دون البت في ملف إسرائيل

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محكمة لاهاي تخرج إلى عطلة صيفية دون البت في ملف إسرائيل
Reuters Jerry Lampen
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خرجت المحكمة الجنائية الدولية إلى عطلتها الصيفية الليلة الماضية دون أن تحسم ما إذا كانت لديها الصلاحية في فتح تحقيق جنائي حول جرائم حرب إسرائيلية مفترضة في الأراضي الفلسطينية.

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بذلك يكون موعد الحسم في هذه المسألة قد أرجئ إلى موعد عودة المحكمة من عطلتها الصيفية. 

يذكر أن تخويل المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا بفتح ملف تحقيق كهذا، يعني إمكانية إصدار مذكرات توقيف واعتقال لعشرات بل مئات المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق معهم.

تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المذكرات في طبيعتها تكون سرية لئلا يفر المطلوبون من التحقيق، ولهذا شرعت إسرائيل بوضع خطة لمواجهة مثل هذا الموقف تتلخص أولا في عدم التعاون مع جهات التحقيق من أجل عدم إضفاء الشرعية على المحكمة، كما بدأت بوضع قائمة سرية بالمسؤولين الذين يتوقع أن يطالهم التحقيق.

كما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على المسؤولين في محكمة الجنايات الدولية وأفراد عائلاتهم في حال قررت المحكمة الشروع بالتحقيقات الجنائية ضد جنود أمريكيين أو ضد جنود أي دولة حليفة مثل إسرائيل.

المصدر: i24News

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