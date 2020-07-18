مليون إصابة بكورونا في 100 ساعة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أنه للمرة الأولى ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في العالم بواقع مليون حالة خلال 100 ساعة، لتتجاوز أمس الجمعة عتبة الـ14 مليونا.

ولا تزال الولايات المتحدة، التي يوجد بها أكثر من 3,6 مليون إصابة مؤكدة، تشهد قفزات يومية ضخمة في أولى موجاتها من الإصابة بكوفيد-19.

وسجلت الولايات المتحدة عددا قياسيا عالميا لحالات الإصابة اليومية تجاوز 77 ألف إصابة جديدة يوم الخميس، في حين سجلت السويد 77281 حالة في المجمل منذ بدء الجائحة.

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وأبطأت دول أخرى كانت قد تضررت بشدة من الفيروس، من انتشاره وبدأت تخفف تدابير العزل العام، في حين بدأت مناطق أخرى مثل مدينتي برشلونة في إسبانيا وملبورن في أستراليا بتطبيق جولة ثانية من الإغلاق العام المحلي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم بفيروس كورونا يزيد ثلاث مرات تقريبا عن عدد حالات الإصابة المسجل سنويا بالإنفلونزا الحادة.

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة أكثر من 590 ألف شخص خلال سبعة أشهر تقريبا متجهة نحو الحد الأعلى لحالات الوفاة السنوية المسجلة عالميا من الإنفلونزا.

ويظهر إحصاء "رويترز"، الذي يعتمد على التقارير الحكومية، تسارع وتيرة المرض بشكل أكبر في الأمريكتين اللتين تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة ونصف حالات الوفاة على مستوى العالم.

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وأثبتت الاختبارات إصابة أكثر من مليوني شخص في البرازيل من بينهم الرئيس جايير بولسونارو إضافة إلى أكثر من 76 ألف حالة وفاة.

وشهدت الهند، وهي الدولة الأخرى الوحيدة التي تجاوزت فيها حالات الإصابة مليون حالة، نحو 30 ألف حالة إصابة جديدة يوميا في المتوسط خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"