بيلوسي تنعى جون لويس زعيم حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة

نعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عضو الكونغرس، وزعيم المناضلين في سبيل الحقوق المدنية، جون لويس الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاما.

وجاء في بيان صحفي، نُشر على موقع رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "أمريكا تبكي اليوم على فقدان أحد أعظم الأبطال في التاريخ الأمريكي: عضو الكونغرس جون لويس، ضمير الكونغرس".

.@RepJohnLewis was a titan of the civil rights movement whose goodness, faith and bravery transformed our nation. Every day of his life was dedicated to bringing freedom and justice to all. pic.twitter.com/xMbfAUhLUv — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) July 18, 2020

وأشارت بيلوسي، إلى أن لويس كان يعاني، من مرض السرطان.

من جانبها، كتبت صحيفة "هيل"، أن جون لويس كان قائدا بارزا في مجال الحقوق المدنية، وبقي رمزا للحركة في الكونغرس لأكثر من ثلاثة عقود.

المصدر: نوفوستي