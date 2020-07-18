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بيلوسي تنعى جون لويس زعيم حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة

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بيلوسي تنعى جون لويس زعيم حركة الحقوق المدنية بالولايات المتحدة
Reuters
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نعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، عضو الكونغرس، وزعيم المناضلين في سبيل الحقوق المدنية، جون لويس الذي توفي عن عمر ناهز 81 عاما.

وجاء في بيان صحفي، نُشر على موقع رئيسة مجلس النواب الأمريكي: "أمريكا تبكي اليوم على فقدان أحد أعظم الأبطال في التاريخ الأمريكي: عضو الكونغرس جون لويس، ضمير الكونغرس".

وأشارت بيلوسي، إلى أن لويس كان يعاني، من مرض السرطان.

من جانبها، كتبت صحيفة "هيل"، أن جون لويس كان قائدا بارزا في مجال الحقوق المدنية، وبقي رمزا للحركة في الكونغرس لأكثر من ثلاثة عقود.

المصدر: نوفوستي

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