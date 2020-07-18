المكسيك تسجل 736 حالة وفاة و7252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (فيديو)

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك أنها سجلت، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا لحالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد التي تم الإبلاغ عنها في يوم واحد.

وقالت وزارة الصحة إنها وثقت 7252 حالة جديدة مما رفع إجمالي عدد حالات العدوى إلى 331298.

كما سجلت البلاد 736 حالة وفاة إضافية، ليصل إجمالي عدد الضحايا إلى 38310 وفاة.

وكانت الحكومة المكسيكية قد قالت إن العدد الفعلي للمصابين من المحتمل أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة.

ورفعت السلطات المكسيكية تدريجيا توقعاتها بزيادة الوفيات وبحسب التوقعات الحديثة في يونيو فقد تبلغ الوفيات 35 ألفا حتى أكتوبر، وفي مطلع مايو كان التقدير 6 آلاف.

وكان هوغو لوبيز جاتل نائب وزير الصحة المكسيكي والمسؤول عن ملف مكافحة فيروس كورونا، قد صرح بأن الفيروس "يتباطأ"، لكن عدة مسؤولين سابقين انتقدوا إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بسبب طريقة معالجتها الجائحة.

المصدر: RT + وكالات