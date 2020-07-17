ملكة بريطانيا تمنح جامع تبرعات عمره 100 عام لقب السير (فيديو)

منحت الملكة إليزابيث الثانية الكابتن توم مور، البالغ من العمر 100 عام، لقب "السير" اعترافا بجهوده لجمع التبرعات لصالح العاملين في مجال الصحة في بريطانيا خلال جائحة فيروس كورونا.

وجرت المراسم الرسمية في قلعة ويندسور في الهواء الطلق، يوم الجمعة.

وجمع المحارب المخضرم توم مور، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، مبلغا قياسيا قدره 33 مليون جنيه إسترليني (41 مليون دولار) عندما قطع 100 لفة داخل حديقته مستعينا بإطار للمشي في أبريل الماضي في مرحلة الاستعداد للاحتفال بعيد ميلاده الـ 100.

وأصبح توم مور بطلا قوميا في بريطانيا، كما أثار اعجابا كبيرا حول العالم، حيث واجهت الدول العديدة أوضاعا صعبة جراء فيروس كورونا.

المصدر: رويترز