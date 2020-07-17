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شينخوا: وزيرا الخارجية الروسي والصيني يرفضان الخطوات الأحادية الأمريكية

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شينخوا: وزيرا الخارجية الروسي والصيني يرفضان الخطوات الأحادية الأمريكية
Sputnik POOL
صورة من الأرشيف
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أعرب وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي خلال الاتصال الهاتفي بينهما عن معارضتهما للخطوات الأمريكية "الأحادية الجانب"، حسبما أفادت وكالة "شينخوا" الصينية.

وحسب الوكالة، فإن الوزير الصيني أكد لنظيره الروسي، اليوم الجمعة، أن بكين تشعر بأن الولايات المتحدة تسعى لإنعاش "عقلية الحرب الباردة" في سياساتها تجاه الصين.

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وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن الوزيرين بحثا مختلف القضايا الدولية والعلاقات الثنائية بين موسكو وبكين.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن لافروف أطلع نظيره الصيني على سير الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول مسائل مراقبة التسلح، في سياق مهمات الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بن بكين وواشنطن بشأن العديد من القضايا، بما فيها انتشار فيروس كورونا وملف هونغ كونغ وغيرهما.

المصدر: وكالات

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