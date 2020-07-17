بومبيو: نشعر بخيبة أمل لقرار وقف نقل البيانات عبر الأطلسي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن واشنطن تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء قرار أعلى محكمة أوروبية إلغاء اتفاق لنقل البيانات عبر الأطلسي بسبب مخاوف من الرقابة الأمريكية.

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وأفاد بومبيو في بيان اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة ستراجع عواقب وتداعيات الحكم الذي أصدرته محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي الذي قد يعطل عمل آلاف الشركات التي تعتمد على الاتفاق.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي أبطلت إطار عمل "درع الخصوصية الأوروبي - الأمريكي".

وصرح بأن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الاتحاد لإيجاد آلية لنقل البيانات.

وينهي الحكم الذي أصدرته محكمة العدل بالاتحاد الأوروبي يوم الخميس، فعليا الامتياز الذي تتمتع به الشركات الأمريكية بالدخول إلى موقع بيانات شخصية في أوروبا يسمى "درع الخصوصية" (برايفاسي شيلد)، ويضع الولايات المتحدة على قدم المساواة بدول أخرى خارج التكتل وهو ما يعني إخضاع عمليات نقل البيانات لتدقيق أشد.

وأبطل القضاء الأوروبي اليوم اتفاقا يسمح بنقل البيانات الشخصية بين دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، بسبب خطر برامج التجسس الأمريكية على هذه المعطيات.

المصدر: رويترز