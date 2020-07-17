 سينودس الأرثوذكسية الروسية يأسف لقرار تركيا المتعلق بـ"آيا صوفيا"

أعلن سينودس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، عن أسفه لحرمان "آيا صوفيا" صفته كمتحف، وأعرب عن أمله بجهود السلطات التركية في المحافظة على اللوحات الفسيفسائية الموجودة في هذا المعبد.

وقال السينودس في بيان: "نأمل أن تبذل السلطات التركية، الجهود اللازمة للحفاظ على الفسيفساء المسيحية التي لا تقدر بثمن، والتي نجت بأعجوبة سابقا، وأن تتيح وصول الحجاج المسيحيين إليها".

بالإضافة إلى ذلك، دعا السينودس، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود للحفاظ على الوضع الخاص لمعبد آيا صوفيا.

وشدد البيان على "ضرورة تعزيز الاحترام والتفاهم المتبادل بين المؤمنين من مختلف الديانات العالمية، وضرورة مناشدة المجتمع الدولي أيضا تقديم كل المساعدة الممكنة، في الحفاظ على الوضع الخاص لآيا صوفيا، والتي هي دائمة لجميع المسيحيين".

وعقد اجتماع المجمع المقدس في 16-17 يوليو الجاري، برئاسة بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل.

المصدر: سبوتنيك