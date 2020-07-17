باحثون في سنغافورة يكتشفون أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا وتحيده تماما

أعلن باحثون في سنغافورة، أنهم اكتشفوا أجساما مضادة تهاجم فيروس كورونا عبر أربعة أماكن، وتحيده تماما.

جاء ذلك استنادا إلى نتائج توصل لها علماء من المركز الوطني للأمراض المعدية ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث بسنغافورة.

وتشير النتائج العلمية، التي نشرتها مجلة "نيتشر كومينيكيشن"، ومجلة "ذا لانسيت"، إلى أن الأجسام المضادة يمكنها منع الفيروس من السيطرة على خلية بشرية في المقام الأول، أو منعه من التكاثر داخلها.

وأوضح الباحثون أن هذه النتائج، يمكن أن تقود إلى اكتشاف لقاح أو التحقق من فعالية أحد اللقاحات.

المصدر: وكالات