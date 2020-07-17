التشيك تشدد قيود كورونا بعد ارتفاع حالات الإصابة

شددت السلطات التشيكية القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا بشمال شرق البلاد بعد ارتفاع عدد الإصابات في تلك المنطقة.

وينص القرار الذي تم الإعلان عنه، اليوم الجمعة، على إعادة فرض وضع الكمامات وتقييد فترات عمل المطاعم، بالإضافة إلى الأمر بفحص العابرين للحدود.

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وسجلت التشيك 355 وفاة بفيروس كورونا، وهو عدد أقل بكثير من دول أوروبية أخرى عديدة، لكن العدوى زادت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة معظمها بمنطقة مورافيا وسيليسيا الصناعية المتاخمة لبولندا وسلوفاكيا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في جمهورية التشكيك بلغ 13612 حالة حتى أمس الخميس.

المصدر: رويترز