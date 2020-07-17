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الولايات المتحدة.. أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد

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الولايات المتحدة.. أكثر من 72 ألف إصابة و926 وفاة بفيروس كورونا في يوم واحد
Reuters
الولايات المتحدة تسجل أكثر من 72 ألف إصابة جديدة و926 وفاة بفيروس كورونا
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قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ 3 ملايين و555 ألفا و877.

وأضافت المراكز الأمريكية أنها وثقت زيادة بـ72045 حالة عن الإحصاء السابق.

وأفادت بأن عدد الوفيات ارتفع بـ 926 حالة ليصل إجمالي ضحايا "كوفيد - 19" منذ انتشار الجائحة إلى 137864.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض "كوفيد-19" حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 16 يوليو مقارنة بالتقرير السابق.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

المصدر: رويترز

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