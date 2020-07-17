شركة روسية تبرم اتفاقا لإنتاج لقاح بريطاني ضد كورونا وتصديره لعشرات الدول

أبرمت شركة R-Pharm الروسية المختصة بإنتاج العقارات اتفاقا مع شركة AstraZeneca ومقرها بريطانيا يسمح لها بإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تعمل على تطويره جامعة أوكسفورد.

وأكد رئيس مجلس مدراء R-Pharm أليكسي ريبيك اليوم في حوار مع قناة "روسيا-24" أن الشركة الروسية، بموجب الاتفاق المبرم، تنوي تصدير اللقاح البريطاني إلى 30-50 دولة أخرى، بما فيها بلدان في الشرق الأوسط وجنوب شرقي آسيا وأوروبا ورابطة الدول المستقل، ناهيك عن إنتاج اللقاح للسوق الداخلية الروسية.

وأكد ريبيك أن الاختبارات جارية حاليا في العالم بغية تحديد مدى فعالية وسلامة اللقاح الجديد الذي تعمل جامعة أوكسفورد على تطويره بالتعاون مع AstraZeneca.

وسبق أن أفادت وسائل إعلام بريطانية بإحراز تقدم في اختبارات اللقاح الذي أسهمت حكومة المملكة المتحدة في تطويره بعشرات ملايين الجنيهات.

ولفتت التقارير إلى أن اللقاح الجديد، حسب نتائج الاختبارات الأولية، نجح في إثارة رد الأجسام المضادة والخلايا التائية على حد سواء.

وتجرى في البرازيل حاليا المرحلة الثالثة واسعة النطاق من اختبارات اللقاح الجديد السريرية، وإذا ثبتت فعالية وسلامة اللقاح فمن المتوقع أن ينطلق إنتاجه على نطاق واسع في سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس