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رئيس وزراء التشيك: الاتحاد الأوروبي ليس قريبا من اتفاق بشأن التعافي الاقتصادي

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رئيس وزراء التشيك: الاتحاد الأوروبي ليس قريبا من اتفاق بشأن التعافي الاقتصادي
Reuters
زعماء الاتحاد الأوروبي في محادثات خلال قمة في بروكسل 17 يوليو 2020
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قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الجمعة، إن وجهات النظر لا تزال متباعدة إلى حد كبير بين زعماء الاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات أندريه بابيش بعد ساعات من المحادثات، اليوم، بشأن خطة لضخ مئات المليارات من اليوروهات لاستعادة النمو في أوروبا المتضررة من جائحة فيروس كورونا.

وقال بابيش أيضا إنه لا يشعر بأن زعماء الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين يقتربون من اتفاق.

وأضاف أنه ليس هناك توافق بشأن حجم الصندوق الجديد المقترح البالغة قيمته 750 مليار يورو لدعم التعافي الاقتصادي.

من جهته، صرح رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، بأنه من "الضروري" أن يسفر اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي لمحادثات قمة في بروكسل، عن التوصل لاتفاق بشأن خطة تعاف بمئات مليارات اليوروهات للاتحاد.

وقال كاستيكس لتلفزيون "فرانس 2" إن "الاتفاق ضروري في ظل خطورة الموقف".

المصدر: رويترز

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