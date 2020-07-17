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بريطانيا.. تحقيق مع شرطي جثم بركبته على رقبة رجل أسمر (فيديو)

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بريطانيا.. تحقيق مع شرطي جثم بركبته على رقبة رجل أسمر (فيديو)
Globallookpress I-Images
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أعلنت شرطة لندن عن فتح تحقيق بعد تداول فيديو لشرطي يضع ركبته على رقبة مشتبه به من ذوي البشرة السمراء أثناء إلقاء القبض عليه، ووقف الشرطي عن العمل مؤقتا.

وأعربت الشرطة عن قلقها إزاء تصرفات الشرطي، مشيرة إلى أن استخدام هذه الطرق لإلقاء القبض على الأشخاص المشتبه بهم ليس واردا ضمن الدورات التدريبية للشرطة.

وحولت شرطة لندن ملف عنصرها إلى هيئة مراقبة مستقلة للتحقيق.

يشار إلى أن المشتبه به الذي تم إلقاء القبض عليه بهذه الطريقة رهن الاعتقال الآن للاشتباه بمشاركته في شجار وامتلاكه سلاحا.

يذكر أن مثل هذه الطريقة العنيفة لإلقاء القبض على المشتبه بهم من قبل الشرطة أثارت موجة من الانتقادات والاحتجاجات على نطاق عالمي بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا في مايو الماضي.

وتوفي فلويد متأثرا بإصابته بعد أن جثم الشرطي بركبته على رقبته لحوالي 9 دقائق.

المصدر: رويترز

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