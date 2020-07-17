وثيقة غير منشورة للبيت الأبيض: 18 ولاية في المنطقة الحمراء لانتشار كورونا

نشر مركز صحفي أمريكي، اليوم الجمعة، وثيقة غير منشورة رسميا صدرت عن البيت الأبيض تضم توصيات لـ 18 ولاية اعتبرت في "المنطقة الحمراء" من حيث تأثرها بجائحة كورونا.

وبحسب الوثيقة التي نشرها مركز Public Integrity للصحافة الاستقصائية، فقد أوصى فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا لدى البيت الأبيض الولايات الـ 18 بالعودة إلى إجراءات صحية صارمة، بما فيها حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، وغلق البارات وصالات الرياضة، وإلزام المواطنين بارتداء كمامات "كل الأوقات".

publicintegrity.org

وأشارت الوثيقة المؤرخة في 14 يوليو، إلى أن الـ 18 ولاية جرى تصنيفها بأنها في "المنطقة الحمراء" بسبب نسبة مرتفعة جدا للإصابات بفيروس كورونا فيها (100 حالة إصابة جديدة عن كل 100 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي).

كما ذكرت الوثيقة نفسها أن هناك 11 ولاية أخرى أعلنت في "المنطقة الحمراء" بسبب إيجابية فحوصات كورونا، بمعنى أن أكثر من 10% من الفحوصات التي أجريت في هذه الولايات جاءت نتائجها إيجابية.

المصدر: RT