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وثيقة غير منشورة للبيت الأبيض: 18 ولاية في المنطقة الحمراء لانتشار كورونا

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وثيقة غير منشورة للبيت الأبيض: 18 ولاية في المنطقة الحمراء لانتشار كورونا
Reuters Liza Feria
نقل مريض إلى مستشفى في ولاية فلوريدا الأمريكية
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نشر مركز صحفي أمريكي، اليوم الجمعة، وثيقة غير منشورة رسميا صدرت عن البيت الأبيض تضم توصيات لـ 18 ولاية اعتبرت في "المنطقة الحمراء" من حيث تأثرها بجائحة كورونا.

وبحسب الوثيقة التي نشرها مركز Public Integrity للصحافة الاستقصائية، فقد أوصى فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا لدى البيت الأبيض الولايات الـ 18 بالعودة إلى إجراءات صحية صارمة، بما فيها حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، وغلق البارات وصالات الرياضة، وإلزام المواطنين بارتداء كمامات "كل الأوقات".

وثيقة غير منشورة للبيت الأبيض: 18 ولاية في المنطقة الحمراء لانتشار كورونا
publicintegrity.org
18 ولاية أمريكية داخل "المنطقة الحمراء" من حيث عدد الإصابات بمكورونا

وأشارت الوثيقة المؤرخة في 14 يوليو، إلى أن الـ 18 ولاية جرى تصنيفها بأنها في "المنطقة الحمراء" بسبب نسبة مرتفعة جدا للإصابات بفيروس كورونا فيها (100 حالة إصابة جديدة عن كل 100 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي).

كما ذكرت الوثيقة نفسها أن هناك 11 ولاية أخرى أعلنت في "المنطقة الحمراء" بسبب إيجابية فحوصات كورونا، بمعنى أن أكثر من 10% من الفحوصات التي أجريت في هذه الولايات جاءت نتائجها إيجابية.

المصدر: RT

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