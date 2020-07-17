منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يعد يزداد بوتيرة سريعة في البرازيل

قال مايك رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن فيروس كورونا لم يعد ينتشر بوتيرة سريعة في البرازيل وإنه وصل إلى ذروته.

وأكد مايك رايان أن الفرصة سانحة لوضع فيروس "كوفيد 19" في البرازيل تحت السيطرة.

وأوضح المسؤول الدولي في إفادة صحفية، أن عدد الإصابات الجديدة استقر حاليا بين 40 و45 ألف إصابة يوميا.

وأضاف "لم يعد الفيروس يتضاعف بين السكان كما كان في السابق لذلك الزيادة ليست كبيرة".

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الخميس أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة المليوني شخص.

وسجلت البرازيل 2 مليون و12 ألفا و151 شخصا، و76688 حالة وفاة.

وأصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تتجاوز عتبة المليوني مصاب بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة، وهي الثانية عالميا في الوقت الحالي من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ومنذ عدة أسابيع تسجل السلطات البرازيلية أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا كل يوم، كما لا تزال معدلات الوفيات اليومية مرتفعة أيضا.

المصدر: رويترز