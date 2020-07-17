مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة تركيا على شرائها "إس-400"

قدم نواب في الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

وقال آدم كينزينغر عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، أحد معدي الوثيقة: "قام اليوم، ممثلو آدم كينسينغر، وأبيجيل سبانبرغر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على السلطات التركية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

وحصلت الوثيقة على اسم "قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية"، وهي تهدف إلى اعتبار عملية الشراء هذه، على أنها "صفقة كبيرة"، وهو ما يتطلب وفقا لقانون مكافحة خصوم أمريكا عن طريق العقوبات (CAATSA)، فرض عقوبات على تركيا.

المصدر: نوفوستي