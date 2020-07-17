إيطاليا.. 11 ضحية و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة، و233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد.

وجاء في النشرة الصحافية اليومية بشأن تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه "مقارنة بيوم أمس، ازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا ليصل إلى 243967 بشكل إجمالي، أي بزيادة قدرها 233 مقارنة بالأمس، في حين ارتفع إجمالي عدد الضحايا إلى 35028 شخصا، أي بزيادة 11 ضحية عن يوم أمس".

المصدر: adnki.net