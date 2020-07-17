لافروف يطلع نظيره الصيني على حيثيات الحوار بين موسكو وواشنطن حول مشاكل مراقبة التسلح

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في اتصال هاتفي اليوم، مع نظيره الصيني وانغ يي، بعض القضايا الملحة والمسائل الآنية، على جدول الأعمال الثنائي والدولي.

وبحث الوزيران، خلال ذلك الاستعدادات لقمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والوضع الأمني ​​العالمي، وكذلك الوضع في مختلف مناطق العالم، وعمليات التكامل في القارة الأوراسية، وأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون، ومجموعة بريكس هذا العام برئاسة روسيا الاتحادية.

وأبلغ لافروف، نظيره الصيني، بسير الحوار بين روسيا والولايات المتحدة، حول مشاكل مراقبة التسلح، في سياق مهمات الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.

من جانبه، أبلغ الوزير الصيني، نظيره الروسي، بنتائج مؤتمر الفيديو الذي تم أمس بين وزراء خارجية "دول آسيا الوسطى زائدا الصين".

وأعرب الوزيران، عن الالتزام المتبادل، بمواصلة التعاون الوثيق في مكافحة كوفيد-19، بما في ذلك من خلال منظمة الصحة العالمية والأشكال متعددة الأطراف الأخرى.

وأكد الوزيران وحدة النهج بشأن جميع المواضيع التي تم بحثها، والتزام موسكو وبكين بمسار حل المشاكل على المسرح العالمي، حصرا من خلال حوار متكافئ والبحث عن توازن المصالح على أساس احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية