وقفة احتجاجية في بروكسل للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (فيديو + صور)
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نظم عشرات الناشطين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الأوروبي، وطالبوا بوقف "الجرائم العدوانية الناجمة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا".
ورفع المحتجون، وهم من جاليات عربية وكردية وبلجيكية تقيم في بروكسل، لافتات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما رددوا شعارات "أوقفوا التدخل العسكري التركي في ليبيا".
وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع بدء أعمال القمة الأوروبية المنعقدة ببروكسل.
#Stop_erdugan#Brussel 17 July 17, 2020 pic.twitter.com/3fYIJ8VrKx— European Center (@EU_Center) July 17, 2020
#Stop_erdugan#Brussel 17 July 17, 2020 pic.twitter.com/YkRpgoFd4h— European Center (@EU_Center) July 17, 2020
المصدر: "تويتر"