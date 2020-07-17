وقفة احتجاجية في بروكسل للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا (فيديو + صور)

نظم عشرات الناشطين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام مبنى المجلس الأوروبي، وطالبوا بوقف "الجرائم العدوانية الناجمة عن التدخل العسكري التركي في ليبيا".

ورفع المحتجون، وهم من جاليات عربية وكردية وبلجيكية تقيم في بروكسل، لافتات مناهضة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما رددوا شعارات "أوقفوا التدخل العسكري التركي في ليبيا".

وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع بدء أعمال القمة الأوروبية المنعقدة ببروكسل.

المصدر: "تويتر"