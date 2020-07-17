لافروف يبحث مع نظيره الأذربيجاني خفض التصعيد العسكري بين يريفان وباكو

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هاتفيا التصعيد العسكري الأخير على الحدود بين أذربيجان وأرمينا، مع نظيره الأذربيجاني المعين حديثا جيحون بيراموف.

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وأفاد بيان لخارجية أذربيجان بأن "بيراموف تلقى التهاني بمناسبة تعيينه من قبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وبحث الطرفان العديد من القضايا التي تهم البلدين، كما شددا على ضرورة استمرار تطوير العلاقة الاستراتيجية بين البلدين".

وأضاف البيان أن "وزير الخارجية الروسي دعا الطرفين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار واتخاذ تدابير لخفض التوتر في المنطقة".

ويأتي الاتصال الهاتفي بين الوزيرين عقب اجتماع بحث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي، تطورات الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، معربين عن استعداد روسيا للاضطلاع بدور الوسيط بين البلدين.

وتفاقم التوتر بين أرمينيا وأذربيجان منذ يوم لأحد الماضي، عندما وقعت اشتباكات على الحدود بين البلدين وسط اتهامات متبادلة بالتسبب فيها.

المصدر: وكالات