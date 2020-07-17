تركيا.. نيابة اسطنبول تطالب بسجن موظف القنصلية الأمريكية 15 عاما

طالبت النيابة العامة التركية، اليوم الجمعة، بالسجن 15 عاما للموظف المحلي في القنصلية الأمريكية في اسطنبول نظمي متا جان تورك، بتهمة انتمائه إلى تنظيم "غولن".

وقال النائب العام التركي خلال الجلسة، إن "المتهم جان تورك، له ارتباطات مع مدراء أمن سابقين تم عزلهم عن مناصبهم بسبب عضويتهم في تنظيم "غولن" الإرهابي، وعناصر من الشرطة السابقين ينتمون للتنظيم، دعوا إلى عدم إظهار مقاومة للانقلابيين منتصف يوليو 2016، وأشخاص متورطين بزرع أجهزة تنصت في مقر الرئاسة التركية في السنوات السابقة، وارتباطات أخرى مع موظفين ومدنيين منتمين للمنظمة".

وطالب النائب العام بإصدار حكم السجن 15 عاما على نظمي تورك جان، بتهمة "العضوية في تنظيم غولن"، وبراءة زوجته وابنته لعدم وجود أدلة كافية تثبت انتمائهم لـ"تنظيم"، وإسقاط التهم الموجهة إليهما.

وحضر جلسة المحاكمة في محكمة الجزاء الـ27 في اسطنبول، كل من المتهمين نظمي متا جان تورك، وزوجته سويم جان تورك، وابنته كوثر جان تورك بصحبة محاميهم، بالإضافة إلى القنصل العام الأمريكي في اسطنبول داريا دارنيل وبعض مسؤولي القنصلية.

المصدر: "الأناضول"