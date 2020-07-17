النرويج.. هبوط اضطراري لطائرة في أوسلو إثر تهديد بتفجير قنبلة (صورة)

أعلنت الشرطة النرويجية هبوط طائرة تتبع لشركة "راين إير" في أوسلو، اليوم الجمعة، عقب تلقيها إنذارا بوجود قنبلة على متنها وهي في الجو، وأشارت إلى أن الحادثة لا تزال مستمرة.

ونشر عدد كبير من قوات الأمن في مطار غاردرموين الدولي الواقع على بعد 50 كلم شمال شرق العاصمة النرويجية.

وقالت الشرطة على "تويتر" إن "الوضع لم يحل بعد".

وأشارت إلى أن الهبوط جرى دون مشاكل وأنها بدأت إجلاء الركاب.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن الشرطة النرويجية اعتقلت بريطانيا يبلغ من العمر 51 عاما يشتبه في أنه أثار تنبيها على متن طائرة قبل 40 دقيقة من هبوطها في أوسلو.

وصرح أولاف إنستاد، مسؤول الشرطة في بيان، "بدأنا تحقيقا وسنستمع للرجل في أقرب وقت ممكن".

ووفقا لوسائل الإعلام النرويجية، كان التهديد على شكل ملاحظة مكتوبة على متن الطائرة، فيما أشار الموقع المتخصص "Flightradar 24"، إلى أن الطائرة هي من نوع "بوينغ 737" أقلعت من مطار ستانستيد في لندن في الصباح الباكر.

وتعد هذه الحادثة الثانية في غضون ثلاثة أيام، حيث تم الإعلام بوجود قنبلة على متن طائرة "رايان إير" من كراكوف إلى دبلن.

Reuters

المصدر: أ ف ب