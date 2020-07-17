منظمة إيطالية تستنكر غارات تركيا على المسيحيين في كردستان العراق

استنكرت منظمة إنسانية إيطالية عمليات تركيا العسكرية الجارية ضد كردستان العراق منذ أسابيع، والغارات الجوية التي تشنها أنقرة على قرى محافظة دهوك التي يدين معظم سكانها بالمسيحية.

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وقالت منظمة (جسر إلى… الإنسانية) التي تنشط في العراق، في بيان اليوم الجمعة، إن "الهجمات استمرت منذ 21 يونيو الماضي، في ظل صمت من جانب المجتمع الدولي، بينما يخشى السكان من غارات برية محتملة".

وذكرت المنظمة الإيطالية أن: "الحكومة التركية تقول إن الغارات تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني، كجزء من عملية (مخلب النسر)"، لكن "الهجمات تسببت بالفعل في سقوط 5 ضحايا مدنيين على الأقل".

وختمت المنظمة بالقول إنه: "يضاف إلى الأنشطة التركية في الأيام الأخيرة، قصف إيراني لمنطقة حاج عمران التابعة لمحافظة أربيل عاصمة كردستان العراق والمتاخمة لإيران".

وأعلنت أنه بحسب مصادر قريبة من الحرس الثوري الإيراني نقلا عن بوابة (روداو) الكردية الإعلامية، قررت أنقرة وطهران توحيد قواهما لمحاربة ما يسمونه "الإرهاب" عبر الحدود في المنطقة الكردية.

المصدر:"آكي"