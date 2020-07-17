مقاتلات روسية ترافق طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

رافقت مقاتلات حربية تابعة للأسطول الشمالي الروسي، طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية النرويجية من طراز P-3C Orion، خلال تحليقها فوق بحر بارنتس.

وقال مصدر في المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع، اليوم: "في يوم 17 يوليو عام 2020، اكتشفت وسائط مراقبة المجال الجوي الروسية، وجود طائرة الاستطلاع النرويجية P-3C Orion، وعلى الفور انطلقت مقاتلات تابعة للأسطول الشمالي الروسي، لمرافقة هذه الطائرة، ولم تسمح لها بانتهاج المجال الجوي الروسي".

وفي يوم 14 يوليو، اكتشفت الرادارات الروسية، طائرة استطلاع نرويجية من طراز P-3C Orion، وهي تقترب من الحدود الروسية، فوق مياه بحر بارنتس، وانطلقت مقاتلات تابعة للأسطول الشمالي ورافقتها، حتى ابتعدت عن الحدود.

المصدر: تاس