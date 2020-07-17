دبلوماسي روسي بارز يبحث مع بيدرسن العملية السياسية في سوريا

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين مكالمة هاتفية مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، ناقشا فيها المسائل المتعلقة بتسوية النزاع في هذا البلد.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة أن فيرشينين وبيدرسن بحثا بالتفصيل في المكالمة التي جرت بينهما أمس "مجمل المسائل المتعلقة بدفع العملية السياسية إلى الأمام بقيادة ومن قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وأوضح البيان أن المسؤولين الروسي والأممي بحثا على وجه الخصوص التحضيرات للاجتماع القادم الذي ستعقده اللجنة الدستورية السورية في جنيف.

المصدر: RT