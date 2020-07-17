أردوغان: نبحث إبرام اتفاقية جديدة مع حكومة الوفاق الليبية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، أن أنقرة تبحث الآن إمكانية إبرام اتفاقية جديدة مع حكومة الوفاق الليبية التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها.

وذكّر أردوغان في كلمة ألقاها للصحفيين عقب أدائه صلاة الجمعة في اسطنبول بأن بلاده قد أبرمت اتفاقا تعاون بشأن التدريب العسكري مع حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن تركيا بصدد إبرام اتفاق جديد مع طرابلس بمشاركة الأمم المتحدة.

وتابع، حسب ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" شبه الرسمية، أن حكومة الوفاق الليبية تواصل جهودها في هذا الصدد، مع تواصل أنقرة تضامنها معها.

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وشدد أردوغان على أن العلاقات بين تركيا وليبيا تمتد لأكثر من 500 عام، مضيفا أن أنقرة "لن تترك أشقاءها الليبيين لوحدهم أمام العدوان العسكري".

وتابع: "سنواصل تحمل المسؤولية التي أخدناها على عاتقنا في ليبيا كما فعلنا حتى اليوم".

ووقع أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق المتمخضة عن اتفاق الصخيرات، فايز السراج، أواخر نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بين الطرفين.

وأثارت هاتان الاتفاقيتان انتقادات ملموسة من قبل جيران تركيا في منطقة المتوسط، وبالدرجة الأولى اليونان.

المصدر: RT + الأناضول