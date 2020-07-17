موسكو تؤكد استعدادها للدخول على خط الوساطة بين باكو ويريفان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي، تطورات الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، معربين عن استعداد روسيا للاضطلاع بدور الوسيط بين البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عقب اجتماع لمجلس الأمن عقد اليوم الجمعة عبر الفيديو، إنه "جرى خلاله تبادل مستفيض للآراء حول الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية"، وأضاف: "تم التعبير عن أقصى درجة من القلق إزاء استمرار التصعيد هناك، مع التشديد على الأهمية الملحة لأن يلتزم الطرفان بنظام وقف إطلاق النار، كما أعرب (المشاركون في الاجتماع) عن استعداد روسيا لبذل جهود الوساطة".

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وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وسكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، ومدير الديوان الرئاسي، إضافة إلى رئيسي غرفتي البرلمان ووزيري الخارجية والداخلية، ومديري هيئة الأمن الفدرالية وجهاز الاستخبارات الخارجية.

وتفاقم التوتر بين أرمينيا وأذربيجان منذ يوم لأحد الماضي، عندما وقعت اشتباكات على الحدود بين البلدين وسط اتهامات متبادلة بالتسبب فيها.

المصدر: وكالات