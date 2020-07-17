 
مباشر

موسكو تؤكد استعدادها للدخول على خط الوساطة بين باكو ويريفان

أخبار العالم

موسكو تؤكد استعدادها للدخول على خط الوساطة بين باكو ويريفان
Sputnik Alexei Druzhinin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oc09

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الروسي، تطورات الوضع على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، معربين عن استعداد روسيا للاضطلاع بدور الوسيط بين البلدين.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عقب اجتماع لمجلس الأمن عقد اليوم الجمعة عبر الفيديو، إنه "جرى خلاله تبادل مستفيض للآراء حول الوضع على الحدود الأرمنية الأذربيجانية"، وأضاف: "تم التعبير عن أقصى درجة من القلق إزاء استمرار التصعيد هناك، مع التشديد على الأهمية الملحة لأن يلتزم الطرفان بنظام وقف إطلاق النار، كما أعرب (المشاركون في الاجتماع) عن استعداد روسيا لبذل جهود الوساطة".

إقرأ المزيد
موسكو: سنبذل قصارى جهدنا للحد من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان
موسكو: سنبذل قصارى جهدنا للحد من التوتر بين أرمينيا وأذربيجان

وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، وسكرتير المجلس نيكولاي باتروشيف، ومدير الديوان الرئاسي، إضافة إلى رئيسي غرفتي البرلمان ووزيري الخارجية والداخلية، ومديري هيئة الأمن الفدرالية وجهاز الاستخبارات الخارجية.

وتفاقم التوتر بين أرمينيا وأذربيجان منذ يوم لأحد الماضي، عندما وقعت اشتباكات على الحدود بين البلدين وسط اتهامات متبادلة بالتسبب فيها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا