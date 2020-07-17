جونسون: أرجوكم الحد من حفلات الزواج

قال رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم، إن الحياة لن تعود إلى طبيعتها قبل نوفمبر على أحسن تقدير، وطالب بإبقاء الملاهي الليلية ومناطق لعب الأطفال مغلقة وبالحد من حفلات الزواج.

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وأوضح جونسون أن السلطات ستسمح ابتداء من أكتوبر المقبل للجماهير بحضور الفعاليات الرياضية. لكنه قال إن الحكومة ستبحث العودة للحياة الطبيعية بشكل أكبر ابتداء من نوفمبر.

وأعلن أن السلطات المحلية ستكون لها صلاحيات أكبر في فرض إجراءات العزل العام ابتداء من يوم السبت.

وشدد خلال مؤتمر صحفي في مقر رئاسة الوزراء على أن "هذه الصلاحيات ستمكن السلطات المحلية من التحرك بشكل أسرع للتصدي لحالات التفشي حيث تكون للسرعة أهمية بالغة".

وفي رقم قياسي جديد، بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العالم خلال يوم أمس الخميس إلى 249,8 ألف، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف، حسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وأظهرت بيانات الجامعة أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون.

المصدر: "رويترز"