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منظمة إنسانية لوزيرة إيطالية: لا تتركي 65 شخصا للغرق

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منظمة إنسانية لوزيرة إيطالية: لا تتركي 65 شخصا للغرق
صورة تعبيرية أرشيفية
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دعت منظمة إنسانية وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميكيلي إلى عدم ترك 65 مهاجرا يجازفون بالغرق.

وكتبت شبكة (Mediterranea Saving Humans) التي تضم منظمات إنسانية غير حكومية، على صفحتها بموقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي، الجمعة، "65 شخصا يواجهون خطرا شديدا بالقرب من السواحل الأوروبية".

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وتابعت المنظمة: "لقد طلبوا المساعدة من مشروع (Alarm Phone) لمدة 26 ساعة"، مبينة أن "كل لحظة من شأنها أن تحدث فرقا بين الحياة والموت"، "وحداتنا البحرية يمكنها أن تصل إلى مكان القارب في وقت قصير".

وخلصت (Mediterranea) متسائلة: "أيتها الوزيرة باولا دي ميكيلي، ماذا تنتظرين، لا تدعيهم يغرقون".

المصدر: وكالة أكي الإيطالية

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