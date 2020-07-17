تركيا تعلن البرنامج الافتتاحي لتحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد وتفاصيل صلاة الجمعة الأولى فيه

أعلنت السلطات التركية البرنامج الافتتاحي في مجمع آيا صوفيا الذي حولته إلى مسجد وكشقت تفاصيل الصلاة الأولى المقررة فيه الجمعة في 24 يوليو الجاري والتي قد تصادف أول أيام عيد الأضحى.

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وأذاعت قناة "صباح" التركية تفاصيل الصلاة الأولى في هذا المجمع الذي كان كنيسة في العهد الإمبراطوري.

وعلى الرغم من تحويل هذا المجمع الذي كان كاتدرائية في العهد الروماني إلى مسجد، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الجمعة الماضي، أن مسجد آيا صوفيا سيبقى تراثا إنسانيا، يفتح أبوابه أمام الجميع من مواطنين وأجانب وغير مسلمين.

وقال عقب إلغاء المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1934، القاضي بتحويل "آيا صوفيا" في مدينة إسطنبول من مسجد إلى متحف: "مثل جميع مساجدنا، ستفتح أبواب آيا صوفيا أمام الجميع من مواطنين وأجانب ومسلمين وغير مسلمين".

وشدد على أن "آيا صوفيا ستبقى تراثا مشتركا للإنسانية، وستواصل احتضان الجميع بشكل أكثر صدقا وأصالة".

ودعا أردوغان الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته الهيئات القضائية والتنفيذية في تركيا بخصوص "آيا صوفيا"، معتبرا أن أي موقف يتجاوز التعبير عن الآراء، "انتهاك للسيادة".

وأشار أنه من المقرر افتتاح "آيا صوفيا" للعبادة في 24 يوليو الجاري بإقامة صلاة الجمعة، وأنه سيتم إلغاء رسوم الدخول إلى المسجد عقب رفع وضعية المتحف عنه.

ولفت أردوغان إلى أن حق التصرف بـ"آيا صوفيا" أمر متعلق بسيادة تركيا، مشيرا أن أنقرة تتقبل جميع وجهات النظر الدولية حول هذه المسألة.

المصدر:RT