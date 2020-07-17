"جونز هوبكنز": ربع مليون إصابة بكورونا في العالم خلال يوم والعراق يتجاوز مصر

في رقم قياسي جديد، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم خلال يوم الخميس إلى 249,8 ألف، ليتجاوز بذلك إجمالي الحالات 13 مليونا و800 ألف، حسب عداد جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

إقرأ المزيد

وأظهرت بيانات الجامعة أن حصيلة الوفيات بكورونا في العالم تجاوزت 590 ألف حالة، بينما تماثل 7 ملايين وأكثر من 718 ألف شخص للشفاء.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 3 ملايين و576 ألف حالة، فيما تجاوزت البرازيل عتبة المليونين إصابة مسجلة 2012,1 ألف حالة، والهند تخطت المليون مع 1003,8 ألف حالة.

وبين الدول العربية تبقى السعودية في صدارة المتضررين بالجائحة مع 243,2 ألف إصابة، تليها قطر (105,4 ألف)، بينما تجاوز العراق مع تسجيل 86,1 ألف حالة مصر التي بلغت حصيلتها 85,7 ألف.

وفي المركز الخامس عربيا سلطنة عمان (62,5 ألف حالة)، تليها الكويت (57,6 ألف) والإمارات (56,1 ألف).

المصدر: RT