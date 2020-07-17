موسكو تحدد أسباب انسحاب واشنطن من معاهدة الأجواء المفتوحة

حددت وزارة الدفاع الروسية، أسباب انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة. وقام رئيس المركز الوطني الروسي للحد من المخاطر النووية سيرغي ريجكوف، بسرد بعض هذه الأسباب.

وأكد أن الأسباب الحقيقية، ليست تلك التي أعلنها الجانب الأمريكي.

وقال إن "السبب الأول الحقيقي، هو رغبة الأمريكيين في السيطرة على الفضاء بأكمله (أنظمة الاتصالات، والملاحة، والتحكم في النفايات الفضائية، واستشعار الأرض عن بعد وغيرها)، وبواسطة ذلك ستتمكن واشنطن من تحقيق أرباح مادية كبيرة في المستقبل، عن طريق بيع المواد ذات الصلة ".

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أما السبب الثاني فهو عدم رغبة الولايات المتحدة، في السماح للآخرين بتفتيش أراضيها. وأشار الخبير الروسي، إلى أن عدم الرغبة الأمريكية هذه، ترتبط بأن مقدرة الجانب الروسي في الحصول على المعلومات، تزايدت بشكل كبير مؤخرا.

وأضاف رئيس المركز، أن روسيا تخطت الدول الأخرى بنحو ست أو حتى سبع سنوات، في مجال استخدام التقنيات المتقدمة خلال تطبيق بنود معاهدة الأجواء المفتوحة.

المصدر: نوفوستي