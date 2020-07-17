حالات كورونا في أمريكا تحطم الأرقام القياسية

حطمت الولايات المتحدة الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخميس إذ سجلت حوالي 77 ألف إصابة ونحو ألف حالة وفاة خلال الساعات 24 الماضية، وفقا لإحصاء "رويترز".

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 77217 حالة وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل يوم الجمعة عندما ارتفعت الحالات بواقع 69070 حالة. وفي يونيو كانت الحالات تزيد بواقع 28 ألفا يوميا في المتوسط وفق إحصاء "رويترز". وفي يوليو بلغت الزيادة 57625 يوميا في المتوسط.

وسجلت تكساس أمس الخميس ما يربو على 15 ألف إصابة جديدة، بينما سجلت فلوريدا حوالي 14 ألف إصابة جديدة ورصدت كاليفورنيا نحو 10 آلاف إصابة.

وحذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الحكومة المعنيين بالأمراض المعدية، من أن عدد الحالات قد يتجاوز 100 ألف يوميا قريبا إن لم يتحد الأمريكيون في اتخاذ الخطوات اللازمة لوقف انتشار الفيروس.

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وسجلت البلاد أيضا 969 وفاة خلال الخميس وهي أكبر زيادة في الوفيات منذ 10 يونيو. وسجلت كل من فلوريدا وكارولينا الجنوبية وتكساس أكبر زيادة في يوم واحد أمس الخميس.

وتوفي أكثر من 138 ألف أمريكي بكوفيد-19، ويقول الخبراء إن هذا الرقم سيزداد بشدة على الأرجح بعد تسجيل أكبر عدد إصابات والزيادة المثيرة للقلق في أعداد من يحتاجون لتلقي العلاج في المستشفيات.

وتنفد أماكن تخزين الجثث في المناطق الأكثر تضررا في تكساس وأريزونا.

وكانت ذروة الوفيات في الولايات المتحدة في أبريل عندما بلغ متوسط الوفيات ألفي حالة يوميا. وتراجع عدد الوفيات بشكل مطرد إلى متوسط 1300 يوميا في مايو وإلى ما دون 800 يوميا في يونيو قبل أن يعاود الصعود مجددا في يوليو.

ويزداد انقسام الأمريكيين حول مسائل مثل إعادة فتح المدارس والأعمال ووضع الكمامات في الأماكن العامة، مما يعرقل مكافحة الفيروس.

المصدر: "رويترز"